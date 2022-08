La bergamasca Silvia Persico è la migliore al Tour de France Femmes

(Di lunedì 1 agosto 2022), 25 anni di Cene, ha concluso in terza posizione l’ultima tappa della principale competizione di ciclismo femminilese cogliendo così la top five nella classifica generale vinta da Annemiek Van Vleuten (Movistar Team Women). Nonostante la piccola flessione patita il giorno precedente sul Grand Ballon,si è dimostrata ancora una volta particolarmente pimpante gestendo con attenzione le energie rimaste in una frazione combattuta sin dall’inizio. A contraddistinguere la prima parte della corsa è stata un attacco portato avanti da Leah Thomas (Trek-Segafredo), Paula Andrea Patino (Movistar), Grace Brown (FDJ-Suez-Futuroscope), Riejanne Markus (Jumbo-Visma), Liane Lippert (Tem DSM), Elise Chabbey, Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM), Mavi Garcia (UAE Team ADQ), Yara Kastelijn (Plantur-Pura) e ...

SpazioCiclismo : Grande protagonista fin dal primo giorno al #TDF2022, la bergamasca ci proverà: 'Per il podio siamo tutte molto vic… - ILENIALazzaro : RT @agciclismo: La @silvia_persico la mola mia, da buona bergamasca #eurosportciclismo - agciclismo : La @silvia_persico la mola mia, da buona bergamasca #eurosportciclismo -

TUTTOBICIWEB.it

Continua l'ottimo momento diPersico, ciclista di Cene che gareggia per la Valcar Travel&Service di Bottanuco, al Tour de ... Dopo un secondo e un quarto posto, la 25enneha chiuso ...Una parola la vogliamo poi spendere perPersico: la campionessa italiana del cross è al ... Seconda ieri, quarta oggi, lasta rispondendo colpo su colpo a tutte le sollecitazioni delle ... TOUR FEMMINILE. SILVIA PERSICO E' LA MIGLIORE DELLE ITALIANE L’ultima tappa del Tour consacra il talento di Silvia Persico, con la bergamasca che taglia in terza posizione il traguardo posto in cima all’esigente La Super Planche des Belles Filles. La classica c ...Auguro alle squadre e allo staff tutto il meglio per le prossime stagioni”, commenta Silvia Turani. “Per quanto riguarda invece il mio futuro non ho avuto dubbi: Inghilterra”, prosegue la tallonatrice ...