Koulibaly chiama la leggenda del Chelsea per il permesso di usare il numero di maglia

(Di lunedì 1 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La26 delè sinonimo delladel club John Terry, ma ora sarà sul retro del nuovo acquisto dei Blues Kalidou. Il nazionale senegalese sarà il primo giocatore a indossare lada quando Terry ha lasciato il club nel 2017 e hato l’ex capitano delper chiedere ildi utilizzare il, poiché l’ex Napoli l’ha indossata per gran parte della sua carriera.ha pubblicato una clip della conversazione della coppia sui suoi canali di social media e fornirà alcuni contenuti salutari per i fan del Blues poiché ladelconcede al difensore ...

Commenta per primo Kalidouè entrato nel Chelsea in punta di piedi. L'ex Napoli è pronto a esordire in Premier League ma, prima di farlo, ha voluto fare un bel gesto che farà certamente piacere ai suoi nuovi tifosi. ...CASTEL DI SANGRO - Il nuovo pilastro difensivo del Napoli di Spalletti viene dalla Corea del Sud e siKim Min - jae: sarà lui l'erede di. L'ex Fenerbahce avrà l'arduo compito di non far rimpiangere le prestazioni di KK, ceduto al Chelsea: "Il Napoli ha mostrato grande interesse nei ...Kalidou Koulibaly chiama John Terry per chiedergli di poter indossare la maglia numero 26. il video pubblicato sui social.Il difensore senegalese ha chiamato John Terry, una delle bandiere del Chelsea per chiedergli un permesso speciale: la possibilità di indossare il suo ...