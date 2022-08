Kosovo-Serbia: tornano le tensioni, Nato e Russia osservano (Di lunedì 1 agosto 2022) tensioni tra Kosovo e Serbia, con sullo sfondo quelle ormai consuete tra il blocco occidentale della Nato e la Russia. É la nuova situazione internazionale finita sotto l'attenzione mediatica. Perché ci sono tensioni tra Kosovo e Serbia I rapporti tra Kosovo e Serbia richiamano alla mente la situazione tesa tra le parti, sfociata nei bombardamenti Nato su Belgrado a fine anni '90. In quell'occasione nel mirino finì il trattamento serbo riservato alle minoranze della regione, dichiaratasi poi paese autonomo. Le tensioni degli ultimi giorni riguardano le targhe delle auto. Le autorità kosovare impongono alle auto circolanti di non utilizzare targa serba e di cambiarla a coloro i ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 agosto 2022)tra, con sullo sfondo quelle ormai consuete tra il blocco occidentale dellae la. É la nuova situazione internazionale finita sotto l'attenzione mediatica. Perché ci sonotraI rapporti trarichiamano alla mente la situazione tesa tra le parti, sfociata nei bombardamentisu Belgrado a fine anni '90. In quell'occasione nel mirino finì il trattamento serbo riservato alle minoranze della regione, dichiaratasi poi paese autonomo. Ledegli ultimi giorni riguardano le targhe delle auto. Le autorità kosovare impongono alle auto circolanti di non utilizzare targa serba e di cambiarla a coloro i ...

