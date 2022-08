Kosovo Serbia: scontri armati al confine. Rinviati i divieti di utilizzo documenti serbi (Di lunedì 1 agosto 2022) Albin Kurti, primo ministro del Kosovo Pristina, 1 agosto 2022 - Da oggi avrebbero dovuto entrare in vigore alcuni obblighi varati dal governo kosovaro nei confronti della maggioranza serba, nello ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Albin Kurti, primo ministro delPristina, 1 agosto 2022 - Da oggi avrebbero dovuto entrare in vigore alcuni obblighi varati dal governo kosovaro nei confronti della maggioranza serba, nello ...

