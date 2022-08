Kosovo-Serbia, scontri al confine. Mosca: «Una provocazione», Nato: «Pronti a intervenire» (Di lunedì 1 agosto 2022) Le autorità del Kosovo hanno chiuso questa sera due valichi di confine con la Serbia per i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 agosto 2022) Le autorità delhanno chiuso questa sera due valichi dicon laper i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove...

aldotorchiaro : Distrarre l’Italia mentre provano a far esplodere nuovo caos nei Balcani. La strategia di Putin sta funzionando: la… - mauroberruto : Nell’indifferenza generale la pericolosa tensione tra #Serbia e #Kosovo pare funzionale a un disegno molto chiaro.… - GiovaQuez : Vucic: 'I serbi del Kosovo non tollereranno altre persecuzioni. Cercheremo la pace, ma lasciatemi dire che non ci a… - LNN999 : RT @Gigadesires: Immagino che gli esportatori di democrazia non c'entrino nulla con quello che sta succedendo fra Kosovo e Serbia. - LNN999 : RT @itsmeback_: Non è detto che si voti. La Serbia è contraria alle sanzioni e guarda il caso arrivano i problemi con il Kosovo. -