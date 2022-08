Kosovo-Serbia: ecco cosa succede al confine tra i due Paesi (Di lunedì 1 agosto 2022) Tra Kosovo e Serbia, i serbi stanno continuando a protestare contro lo Stato kosovaro. All’origine, c’è la presenza di documenti kosovari Quello tra Kosovo e Serbia, appena passato, è stato un weekend di tensioni. I kosovari hanno introdotto un provvedimento che imporrebbe alla minoranza serba di sostituire targhe e documenti serbi con quelli kosovari e a ogni cittadino serbo di presentare una sorta di visto ai controlli di frontiera. Ciò è bastato per scatenare il dissenso da parte di questi ultimi. Loro hanno bloccato le strade in direzione di due località di frontiera, Jarinja e Brnjak. Si sarebbero registrati anche una serie di scontri a fuoco con le forze dell’ordine kosovare, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. Sempre ieri, su pressione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, il premier del ... Leggi su zon (Di lunedì 1 agosto 2022) Tra, i serbi stanno continuando a protestare contro lo Stato kosovaro. All’origine, c’è la presenza di documenti kosovari Quello tra, appena passato, è stato un weekend di tensioni. I kosovari hanno introdotto un provvedimento che imporrebbe alla minoranza serba di sostituire targhe e documenti serbi con quelli kosovari e a ogni cittadino serbo di presentare una sorta di visto ai controlli di frontiera. Ciò è bastato per scatenare il dissenso da parte di questi ultimi. Loro hanno bloccato le strade in direzione di due località di frontiera, Jarinja e Brnjak. Si sarebbero registrati anche una serie di scontri a fuoco con le forze dell’ordine kosovare, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. Sempre ieri, su pressione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, il premier del ...

