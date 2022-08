Kosovo | rischio guerra entro un mese E gli italiani sono già coinvolti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 1 agosto 2022) Si infiamma il fronte balcanico con scontri tra Serbia e. La scintilla è la legge emessa dal governo kosovaro, che doveva entrare in vigore oggi, la quale vieta il riconoscimento di targhe e documenti serbi nella parte settentrionale del paese. Quest’ultima, però, è abitata da una buona percentuale di popolazione serba, che non riconosce l’autorità di Pristina, rimanendo fedele a Belgrado, da cui ne dipende finanziariamente. Gli scontri serbo-kosovari Il divieto ha scatenato violente reazioni nella serata di ieri. I serbi delhanno eretto barricate e sparato contro la polizia per le strade, riaccendendo quelle tensioni mai sopite tra i due Paesi. Nonostante l’Ue inviti “a rimanere calmi” e al “dialogo”, in realtà il copione non sembra nuovo. Non si tratta di semplici rivolte cittadine: ancora una volta, dobbiamo riprendere il passato e ...