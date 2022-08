Kosovo, ecco l’impegno dei militari italiani per Kfor (Di lunedì 1 agosto 2022) Le tensioni che hanno caratterizzato l’area settentrionale del Kosovo, scatenate dalle proteste della comunità serba del Paese contro la nuova normativa sulle targhe automobilistiche e sui documenti di identità, ha riportato l’attenzione internazionale sulla regione, preoccupata anche dalle possibili ripercussioni che la guerra in Ucraina potrebbe avere sul fragile equilibrio balcanico. Domenica, inoltre, le sirene anti-aeree hanno suonato per alcune ore intorno alla regione di Mitrovica, città settentrionale del Paese, vicina al confine con la Serbia, dove si concentrano le operazioni del contingente di Carabinieri italiani della Multinational specialized unit, l’unità specializzata di polizia militare della missione Kfor. Il contingente italiano L’Italia, infatti, è coinvolta in prima linea nella missione Kosovo ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 agosto 2022) Le tensioni che hanno caratterizzato l’area settentrionale del, scatenate dalle proteste della comunità serba del Paese contro la nuova normativa sulle targhe automobilistiche e sui documenti di identità, ha riportato l’attenzione internazionale sulla regione, preoccupata anche dalle possibili ripercussioni che la guerra in Ucraina potrebbe avere sul fragile equilibrio balcanico. Domenica, inoltre, le sirene anti-aeree hanno suonato per alcune ore intorno alla regione di Mitrovica, città settentrionale del Paese, vicina al confine con la Serbia, dove si concentrano le operazioni del contingente di Carabinieridella Multinational specialized unit, l’unità specializzata di polizia militare della missione. Il contingente italiano L’Italia, infatti, è coinvolta in prima linea nella missione...

