Kiev ordina l'evacuazione dal Donetsk, il dramma delle famiglie (Di lunedì 1 agosto 2022) Bakhmut è una delle poche città rimaste sotto il controllo ucraino nella regione di Donetsk, cuore dell'offensiva russa nell'Est del Paese. La sua conquista per Mosca sarebbe strategica e aprirebbe la ...

