Kia EV6 GT - 585 CV | scatto bruciante e tanto confort per la granturismo coi numeri da sportiva

(Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo essere stata eletta auto dell'anno 2022, la Kia EV6 alza ulteriormente l'asticella con una versione super pepata: 585 cavalli, 740 Nm di coppia, 0-100 in 3,5 secondi e 260 km/h di velocità massima:che ne fanno la Kia di serie più potente mai prodotta e anche la più costosa per il momento, 69.500 euro. Tutta colpa del verde. A vederla ferma in parcheggio, ci sono pochi dettagli che tradiscono la natura bellicosa della EV6 GT. Di sicuro salta subito agli occhi il verde fluo con cui sono dipinte le generose pinze dei freni. Per il resto conserva un aspetto più votato a una certa discrezione che alla sportività pura. A voler scendere nel dettaglio, cambia il paraurti anteriore, con profili cromati verticali che mettono maggiormente in evidenza la larghezza dell'auto e in coda debutta un nuovo estrattore. Il tasto magico. Prima di partire per qualche giro di ...