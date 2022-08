Kepa più vicino al Napoli? Arriva l’indizio dal sito ufficiale del Chelsea (Di lunedì 1 agosto 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta vivendo giorni molto intensi: il mercato degli azzurri potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Con l’inizio del campionato sempre più vicino (il 15 agosto c’è Verona-Napoli), il ds ex Carpi deve fare in fretta per regalare a mister Spalletti nuovi giocatori per completare la rosa partenopea. Tra i vari nomi che circolano negli ultimi giorni c’è quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea, in uscita dai Blues. Kepa Arrizabalaga (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images) Napoli e Chelsea sembrano aver raggiunto un accordo per l’estremo difensore spagnolo: prestito annuale e gran parte dell’ingaggio pagato dal club inglese. Mancherebbero solo gli ultimi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, sta vivendo giorni molto intensi: il mercato degli azzurri potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Con l’inizio del campionato sempre più(il 15 agosto c’è Verona-), il ds ex Carpi deve fare in fretta per regalare a mister Spalletti nuovi giocatori per completare la rosa partenopea. Tra i vari nomi che circolano negli ultimi giorni c’è quello diArrizabalaga, portiere spagnolo del, in uscita dai Blues.Arrizabalaga (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)sembrano aver raggiunto un accordo per l’estremo difensore spagnolo: prestito annuale e gran parte dell’ingaggio pagato dal club inglese. Mancherebbero solo gli ultimi ...

AlfredoPedulla : #Kepa vuole il #Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a #Spalletti - AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - AlfredoPedulla : #Napoli, sempre più #Kepa, come già anticipato. Dialoghi fitti con il #Chelsea. È lui in cima alla lista - NapoliN78414493 : @GianMar06498053 Pur James era fatta e po nun è vnut...non ci credo più sinceramente, vedrai alla fine Kepa non verrà - CostaGianna5 : @Capass8_ Più che serio, credo sia stato indirizzato a dirlo in modo da giustificare l’arrivo di Kepa, percepito da… -