Katy Perry lancia pezzi di pizza sui fan. Il video scatena i social (Di lunedì 1 agosto 2022) La cantante americana era ospite in un club a Las Vegas, quando ha iniziato a lanciare fette di pizza sul pubblico che ballava davanti alla postazione del dj

inqualunquemo : @bab_tuit Anch’io la vedrei come Katy Perry dato che sa anche ballare?? - lameduck1960 : @Clarembaldo @VittorioBanti @4everAnnina E lei una Katy Perry che ballò una sola estate. - SasatoreS : Immagina essere in un club a ballare mentre hai katy perry a qualche metro di distanza che tira dei pezzi di pizza… - yummygiammy : anche io voglio ricevere in faccia un pezzo di pizza lanciato da Katy Perry - simona__russo : RT @bab_tuit: a thread dedicato a possibili proposte per Rosi per #taleequaleshow #Rosalinda #zengavo 1) Katy Perry -