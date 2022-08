Karina Cascella confessa | A lei direi sempre di sì | si tratta della regina della tv

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 agosto 2022)che tornerebbe in tv, ma solo se a chiamarla fosse latelevisione italiana. Per lei, ladirebbe di sì a qualunque proposta. La prossima edizione di Uomini e Donne è alle porte. Si parla tanto del format di Maria De Filippi, che andrà in onda da settembre in poi su Canale 5. Le ultime indiscrezioni menzionano un ritorno a sorpresa in trasmissione. Sembra infatti chesi sia candidata per un ritorno negli studi televisivi Mediaset. Maria De Filippi avrebbe ricevuto un vero e proprio appellosua ex opinionistaha rilasciato una nuova intervista al settimanale ...