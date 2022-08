Juventus Women, Braghin: «I titoli fanno piacere ma non contano solo quelli» (Di lunedì 1 agosto 2022) Stefano Braghin, Head of Juventus Women, ha rilasciato un’intervista sulla prima squadra femminile bianconera e non solo Intervistato dai microfoni de La Stampa, Stefano Braghin ha parlato così del progetto Juventus Women. VINCERE – «I titoli fanno piacere ma la constatazione della competitività in tutte le annate è il segnale del buon lavoro. Non dimentichiamo che il nostro obiettivo è la crescita delle giovani in modo che possano arrivare in prima squadra. Come Arcangeli o Beccari che hanno debuttato in A e in Champions». INCARICO ALLA Juventus Women – «Non avevamo squadra, allenatore, campi. Quando Marotta mi diede l’incarico ho pensato subito a Rita Guarino: aveva grande ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Stefano, Head of, ha rilasciato un’intervista sulla prima squadra femminile bianconera e nonIntervistato dai microfoni de La Stampa, Stefanoha parlato così del progetto. VINCERE – «Ima la constatazione della competitività in tutte le annate è il segnale del buon lavoro. Non dimentichiamo che il nostro obiettivo è la crescita delle giovani in modo che possano arrivare in prima squadra. Come Arcangeli o Beccari che hanno debuttato in A e in Champions». INCARICO ALLA– «Non avevamo squadra, allenatore, campi. Quando Marotta mi diede l’incarico ho pensato subito a Rita Guarino: aveva grande ...

TUTTOJUVE_COM : Juventus Women, visite mediche per le giocatrici rientrate dalla nazionali - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus Women, Cecilia Salvai: esperienza e personalità al servizio di Montemurro #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #Se… - TuttoJuve24 : Juventus Women, Cecilia Salvai: esperienza e personalità al servizio di Montemurro #Juventus #Juve #Allegri… - junews24com : Juventus Women, visite mediche per il nuovo acquisto Gunnarsdottir - VIDEO - - junews24com : Juventus Women, torna Girelli: visite mediche per l'attaccante - VIDEO - -