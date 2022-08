Juventus rientrata a Torino. Oggi il consulto per Pogba - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di lunedì 1 agosto 2022) Di Maria in azione contro il Real Torino, 1 agosto 2022 - Dopo circa 12 ore di volo, la Juventus è rientrata ieri sera a Torino dagli Stati Uniti. Archiviata con un successo, un pareggio e una ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Di Maria in azione contro il Real, 1 agosto 2022 - Dopo circa 12 ore di volo, laieri sera adagli Stati Uniti. Archiviata con un successo, un pareggio e una ...

Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: Due giorni di riposo per la #Juventus (rientrata a Torino ieri sera), con il gruppo che tornerà ad allenarsi mercoledì.… - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: Due giorni di riposo per la #Juventus (rientrata a Torino ieri sera), con il gruppo che tornerà ad allenarsi mercoledì.… - ZonaBianconeri : RT @LucaFioretti13: Due giorni di riposo per la #Juventus (rientrata a Torino ieri sera), con il gruppo che tornerà ad allenarsi mercoledì.… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Juventus | ?? Due giorni di riposo per poi tornare in campo con la tradizionale amichevole in famiglia - Cucciolina96251 : RT @LucaFioretti13: Due giorni di riposo per la #Juventus (rientrata a Torino ieri sera), con il gruppo che tornerà ad allenarsi mercoledì.… -