(Di lunedì 1 agosto 2022) Il portiere della, Mattia, nel corso di un’intervista concessa a Gazzetta.it, ha parlato del lavoro che Massimiliano Allegri sta svolgendo in queste settimane: “Stiamo lavorando per impostare lada, cercando di uscire palla a terra. Tutta la squadra si è dimostrata disponibile, mabene glied avere più sinergia. Ci divertiamo molto e sono certo che con il passare del tempo i vari meccanismi diventeranno sempre più facili ed automatici”. SportFace.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Perin: 'Stiamo impostando la costruzione da dietro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Perin: 'Stiamo impostando la costruzione da dietro' - sportface2016 : #Juventus, #Perin: 'Lavoriamo sulla costruzione da dietro, dobbiamo assimilare gli schemi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Perin: 'Stiamo impostando la costruzione da dietro' - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: PERIN: “Stiamo impostando la costruzione da dietro. Col -

... gol Maxime Lopez Fabien In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il portiere della, Mattia, fa il punto della tournée americana della squadra di Allegri. Ha giocato al posto di ...In questo primo mese, laha messo a segno dei bei colpi: Pogba, Di Maria, Bremer e Gatti ... Rispetto alla rosa di 25 giocatori dello scorso anno, sono confermati: Szczesny,, Pinsoglio, ...Il portiere della Juventus, Mattia Perin, nel corso di un’intervista concessa a Gazzetta.it, ha parlato del lavoro che Massimiliano Allegri sta svolgendo in queste settimane: “Stiamo lavorando per ...La Juve si arrende al Real Madrid: i Blancos vincono per 2-0. L'Inter pareggia 2-2 contro il Lione, mentre il Milan batte 0-2 il Marsiglia.