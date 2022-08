Juventus: per McKennie tre settimane di riabilitazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Weston McKennie questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al J - Medical, il centro medico bianconero, che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Westonquesta mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al J - Medical, il centro medico bianconero, che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il ...

