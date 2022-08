Juventus, infortunio: oggi il consulto decisivo, due ipotesi per il francese (Di lunedì 1 agosto 2022) Nella giornata odierna, Pogba svolgerà il consulto medico decisivo per capire l’entità dell’infortunio al ginocchio Nella giornata odierna, Paul Pogba sarà a Lione per il consulto medico decisivo col guru Bertrand Cottet-Sonnery, luminare delle ginocchia che farà luce sull’entità dell’infortunio del centrocampista. La Juventus tiene il fiato sospeso, sapendo che l’intervento è quasi impossibile da evitare. E, a seconda dell’operazione scelta, i tempi di recupero sono diversi. Con la meniscectomia, cioè l’asportazione del pezzettino di menisco rotto, lo si rivedrebbe a disposizione in 40/60 giorni. Con la ricucitura, invece, rientrerebbe solo a inizio 2023, saltando di fatto il Mondiale in Qatar. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Nella giornata odierna, Pogba svolgerà ilmedicoper capire l’entità dell’al ginocchio Nella giornata odierna, Paul Pogba sarà a Lione per ilmedicocol guru Bertrand Cottet-Sonnery, luminare delle ginocchia che farà luce sull’entità dell’del centrocampista. Latiene il fiato sospeso, sapendo che l’intervento è quasi impossibile da evitare. E, a seconda dell’operazione scelta, i tempi di recupero sono diversi. Con la meniscectomia, cioè l’asportazione del pezzettino di menisco rotto, lo si rivedrebbe a disposizione in 40/60 giorni. Con la ricucitura, invece, rientrerebbe solo a inizio 2023, saltando di fatto il Mondiale in Qatar. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

GoalItalia : La Juventus perde Pogba per infortunio: le chiavi del centrocampo bianconero nelle mani di Locatelli ???? ?? ?? - MarcelloChirico : Dopo infortunio a #Pogba la #Juventus corre ai ripari: contattata la @OfficialSSLazio per #MilinkovicSavic . Propos… - DiMarzio : . @juventusfc, #Pogba ha lasciato l’allenamento anzitempo per un fastidio al ginocchio ???? - infoitsport : Juventus, Paredes e un altro centrocampista: ma tutto dipenderà dall'infortunio di Pogba - ZonaBianconeri : RT @Sportitalia_it: ?Ancora un grave problema da risolvere per #Allegri con la #Juventus che torna dalla tournee negli #StatiUniti con un a… -