Juventus, emergenza a centrocampo: non solo Paredes, pronto un doppio innesto

La Juventus è stata protagonista di un mercato di altissimo livello, la rosa è molto competitiva e l'obiettivo di dirigenza e allenatore è quella di lottare per la vittoria dello scudetto. Sono arrivati calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer, in uscita è stata definita la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. La Vecchia Signora valuta tutte le occasioni in difesa e attacco ma la situazione più delicata è quella che riguarda il centrocampo. Si è fatto male Pogba e rischia di rimantere fuori dai 2 ai 5 mesi. Stop anche per McKennie: "Weston McKennie questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l'iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato".

