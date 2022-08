Juventus | è Mertens la ciliegina sulla torta | contatti avviati con l’ex Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) Laha individuato l’attaccante per completare il reparto avanzato della prossima stagione: Dries. La dirigenza bianconera è sempre più scatenata con l’intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per la prossima stagione. In entrata sono già arrivati calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer mentre in uscita si è registrata la cessione di de Ligt al Bayern Monaco. La difesa ha bisogno di un altro innesto, due gli arrivi a centrocampo dopo l’infortunio di Pogba con Paredes in pole per la mediana. In attacco lapuò già contare su valide soluzioni e la strategia prevede l’arrivo di un altro attaccante in grado di disimpegnarsi bene come esterno d’attacco a sinistra e vice-Vlahovic. L’identikit porta ad Alvaro Morata, il preferito di Allegri. Lo spagnolo è però ...