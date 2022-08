Jacobs sui social ricorda la vittoria di Tokyo: “Sto tornando più forte che mai” (Di lunedì 1 agosto 2022) Marcell Jacobs, ricorda tramite un post Instagram la vittoria a Tokyo, ottenuta proprio l’1 agosto 2021. “In pochi istanti ho realizzato quello che pochi si sarebbero aspettati. Riguardandomi indietro è stato un anno pieno di alti e bassi ma ora sto tornando più forte che mai! Non smetterò mai di sorprendervi, alla prossima”. Tokyo 2020, un anno fa il doppio oro di Tamberi e Jacobs (VIDEO) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Marcelltramite un post Instagram la, ottenuta proprio l’1 agosto 2021. “In pochi istanti ho realizzato quello che pochi si sarebbero aspettati. Riguardandomi indietro è stato un anno pieno di alti e bassi ma ora stopiùche mai! Non smetterò mai di sorprendervi, alla prossima”.2020, un anno fa il doppio oro di Tamberi e(VIDEO) SportFace.

