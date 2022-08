Ivana Trump, incredibile quanto accaduto dopo la morte: sono tutti sconvolti (Di lunedì 1 agosto 2022) Da diverse settimane ci ha lasciato Ivana Trump, salutata con grande affetto dal jet set televisivo italiano. Cos’è successo dopo la sua dipartita. In Italia si sono sprecati i saluti ad Ivana Trump, omaggiata da tutto il mondo dello spettacolo italiano. dopo la sua morte, però, una notizia sta facendo discutere tutti: scopriamo quindi cos’è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Da diverse settimane ci ha lasciato, salutata con grande affetto dal jet set televisivo italiano. Cos’è successola sua dipartita. In Italia sisprecati i saluti ad, omaggiata da tutto il mondo dello spettacolo italiano.la sua, però, una notizia sta facendo discutere: scopriamo quindi cos’è L'articolo proviene da Inews24.it.

repubblica : Trump seppellisce l'ex moglie Ivana nel suo golf club in New Jersey. Cosi' potra' ottenere esenzioni fiscali - nonnaangela60 : RT @Marco_dreams: Trump seppellisce la ex moglie Ivana in un suo campo da golf. Per la legge del New Jersey un terreno privato usato come c… - stella_branca : RT @CecionisPh: Trump ha fatto seppellire la ex moglie Ivana su un SUO campo da golf, per ottenere così uno sconto sulle tasse da pagare. B… - DanteCG_ART : Sulla sepoltura di Ivana Trump, le polemiche su Donald sono sterili. Tasse o non tasse, in quel punto sono previste… - SabrinaPricl : RT @Marco_dreams: Trump seppellisce la ex moglie Ivana in un suo campo da golf. Per la legge del New Jersey un terreno privato usato come c… -