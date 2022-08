Istruzione adulti: patrimonio culturale e professionale della persona e orario di lezioni da svolgere. Scheda, con modello di orario settimanale delle lezioni da scaricare (Di lunedì 1 agosto 2022) La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale, rappresenta la cifra innovativa del nuovo sistema di educazione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente. A tal fine molte scuole prevedono che i percorsi d’Istruzione e formazione per gli adulti siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto Formativo Individuale (PFI), definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dagli adulti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022) La valorizzazione del, a partire dalla ricostruzionesua storia individuale, rappresenta la cifra innovativa del nuovo sistema di educazione degli, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente. A tal fine molte scuole prevedono che i percorsi d’e formazione per glisiano organizzati in modo da consentire lalizzazione del percorso, sulla base di un Patto Formativo Individuale (PFI), definito previo riconoscimento dei saperi ecompetenze formali, informali e non formali posseduti dagli. L'articolo .

