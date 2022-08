Iraq | il rischio regionale dietro al caos di Baghad

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 agosto 2022) C’è chi mangia sugli scranni, chi sdraiato a terra si fa un selfie, chi ha portato una mucca al pascolo sui giardini del palazzo parlamentare: l’assalto all’assemblea irachena dei manifestanti sadristi restituisce in questi giorni le immagini di un film surreale. Ma ci sono 125 feriti e un sit-in permanente circondato dalle forze speciali, nonché unche la destabilizzazione di Baghdad crei conseguenze a impatto. Nella capitale irachena, per la seconda volta nel giro di una settimana, è andata in scena la protesta organizzata da Moqatad al Sadr. Il chierico sciita leader di un movimento populista ha vinto le ultime elezioni ottenendo 73 seggi e la maggioranza relativa, tuttavia in 10 mesi non è riuscito – e per limite, e per l’opposizione – a costruire una coalizione che potesse sostenere un governo. Risultato: con un atto di protesta ...