Inter, Dimarco: «Dobbiamo dimostrare il nostro valore»

Intervistato dal Corriere dello Sport, Federico Dimarco ha parlato così della stagione che verrà. 

LAVORO – «Dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Contano le partite con i tre punti in palio e per quelle saremo pronti». 

RUOLO – «Mi piace, lo ammetto, ma io possono giocare sia nella linea a tre sia esterno a centrocampo. La decisione spetta all'allenatore e io mi adatto. Sembra una frase fatta, ma è la verità». 

RIVINCITA – «Le nostre facce all'ultima al Meazza davanti ai nostri tifosi le hanno viste tutti e noi abbiamo dimenticato il dispiacere di quel giorno. Quest'anno Dobbiamo mettere la testa bassa e dimostrare il nostro valore».

