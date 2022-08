Infortunio Pogba, rinviato il consulto medico per il francese: la nuova data (Di lunedì 1 agosto 2022) Infortunio Pogba, rinviato il consulto medico a cui il francese deve sottoporsi. Le ultime notizie da casa Juve Paul Pogba si sottoporrà a breve ad un consulto medico per chiarire l’entità e i tempi di recupero dopo l’Infortunio al menisco. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, il consulto in questione, che si pensava potesse avvenire già nella giornata di oggi, è in realtà in programma per la giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)ila cui ildeve sottoporsi. Le ultime notizie da casa Juve Paulsi sottoporrà a breve ad unper chiarire l’entità e i tempi di recupero dopo l’al menisco. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, ilin questione, che si pensava potesse avvenire già nella giornata di oggi, è in realtà in programma per la giornata di domani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

