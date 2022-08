Infortunio McKennie, c’è lesione! Il comunicato della Juventus (Di lunedì 1 agosto 2022) Infortunio McKennie, UFFICIALE: c’è lesione alla spalla! Il comunicato della Juventus sulle condizioni dello statunitense Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha reso note le condizioni del centrocampista Weston McKennie. IL comunicato – «Weston McKennie questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), UFFICIALE: c’è lesione alla spalla! Ilsulle condizioni dello statunitense Attraverso unufficiale, la Juve ha reso note le condizioni del centrocampista Weston. IL– «Westonquesta mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsularespalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@juventusfc: le condizioni di Weston #McKennie dopo l’infortunio alla spalla #SerieA - Maffinie2 : RT @DiMarzio: .@juventusfc: le condizioni di Weston #McKennie dopo l’infortunio alla spalla #SerieA - ZonaBianconeri : RT @SeEarn: McKennie, infortunio alla spalla: il centrocampista sarà out per le prime giornate di campionato #McKennie #out #infortunio #… - ZonaBianconeri : RT @NCN_it: McKennie, infortunio alla spalla: il centrocampista sarà out per le prime giornate di campionato #McKennie #out #infortunio #… - ArturoDb72 : RT @BonsignoreF: #Juve: per #McKennie tre settimane di lavoro differenziato dopo l’infortunio alla spalla. #Aké: frattura composta del terz… -