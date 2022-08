In fiamme una scenografia negli studi di Cinecittà (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Un incendio è divampato all'interno degli studi di Cinecittà. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nella zona e stando alle prime notizie a bruciare è la scenografia di "Firenze rinascimentale". Le fiamme sonostate spente dai vigili del fuoco. Non ci sono stati danni a persone, nè feriti nè intossicati. #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l'#incendio a #Cinecittà studios. Le fiamme hanno distrutto la scenografia del vecchio set di Assisi e Firenze. Prosegue il lavoro delle squadre per la bonifica #1agosto 17:30 pic.twitter.com/ekJKKtARvH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022 In una nota Cinecittà spa ha spiegato che le fiamme sono state velocemente circoscritte dai ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Un incendio è divampato all'interno deglidi. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nella zona e stando alle prime notizie a bruciare è ladi "Firenze rinascimentale". Lesonostate spente dai vigili del fuoco. Non ci sono stati danni a persone, nè feriti nè intossicati. #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l'#incendio a #os. Lehanno distrutto ladel vecchio set di Assisi e Firenze. Prosegue il lavoro delle squadre per la bonifica #1agosto 17:30 pic.twitter.com/ekJKKtARvH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 1, 2022 In una notaspa ha spiegato che lesono state velocemente circoscritte dai ...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, è in corso un #incendio a #Cinecittà Studios che sta interessando una scenografia: gran parte della ricost… - RaiNews : Solo pochi secondi tra un'esplosione e l'altra in questo impressionante video del bombardamento di una zona residen… - Agenzia_Ansa : È stato spento l'incendio che ha interessato parte degli studi di Cinecittà e che ha interessato una parte del vecc… - Ariiiiaaanna : era una giornata di merda poi Cinecittà in fiamme forse questo è toccare il fondo - softlovis : La casa del g word in fiamme, sembra una battuta -