Ilary Blasi sempre più social dopo la separazione da Francesco Totti: ecco il motivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilary Blasi è sempre stata presente sui social network ma non ha mai condiviso frequentemente i suoi attimi di vita quotidiana. Ha sempre utilizzato i suoi profili per condividere qualche foto con i fan più affezionati e magari momenti di famiglia. Ma del tutto sporadicamente, non frequentemente come invece fanno le note influencer. Ultimamente invece, da quando è noto a tutti della sua separazione con il marito Francesco Totti, Ilary è sempre più attiva sui social diventando a tutti gli effetti una delle influencer più seguite. Ha condiviso spesso attimi di vita quotidiana, giornate trascorse al mare e una bella vacanza con i figli dapprima in Tanzania, poi a Sabaudia. La conduttrice dell'Isola dei ...

