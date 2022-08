Ilary Blasi, dopo il presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi, non vuole apparire come una moglie tradita: ecco chi l’ha rivelato (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilary Blasi non è mai stata una grande fan dei social, ma ultimamente – dopo la rottura con Totti – la conduttrice romana pubblica aggiornamenti quotidiani delle sue vacanze e non solo. Le voci sulla fine del suo matrimonio sono tante e hanno tutte un comun denominatore: Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del Pupone.... Leggi su donnapop (Di lunedì 1 agosto 2022)non è mai stata una grande fan dei social, ma ultimamente –la rottura con– la conduttrice romana pubblica aggiornamenti quotidiani delle sue vacanze e non solo. Le voci sulla fine del suo matrimonio sono tante e hanno tutte un comun denominatore:, la presunta nuova fiamma del Pupone....

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - RealGossipland : Pare che Francesco Totti sia furibondo con Ilary perché la conduttrice avrebbe 'usato' Isabel durante la separazion… - cheaterbag : RT wireditalia 'E c'è chi dice che la versione italiana avesse predetto anche la fine della storia tra Francesco To… - TheBearersC : Poi non vuole più avere l’etichetta di FIGLIA DI, ma non c’è niente di male a dire che si ha avuto un po’ di privil… - ilpensologo : Ilary Blasi ha coperto il corpo di tatuaggi variopinti. Bellissimi quei due in rilievo, color ossa, sopra la testa. -