Il questore di Siena premia la Fanfara a cavallo La soddisfazione del Mosap

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 1 agosto 2022) Lo avevamo chiesto a gran voce e ildiPietro Milone, non si è fatto attendere. È stata infattita nei giorni scorsi, così come il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia aveva chiesto, la professionalità della, fiore all’occhiello della Polizia di Stato, che ha portato lustro al corpo in occasione del Palio di2022. Infatti, l’assoluta novità per il Palio di2022 è stata proprio la presenza delladella Polizia di Stato. La formazione musicale ha partecipato all’importante giornata della prima prova ufficiale del palio di luglio, svoltasi il 29 giugno. In tanti anni di storia del Palio mai una formazione né ané musicale della Polizia ...