Il primo | grande attacco all’amministrazione Manfredi Ecco chi lo firma

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tra tre giornifesteggerà i suoi primi 10 mesi da sindaco di Napoli. Ma mai come oggi aveva ricevuto uncosì duro che gli faceva trasparire un bel pò di agitazione. Arlo non è stato un partito di opposizione, bensì un sindacato: la Cisl Campania Funzione Pubblica (che si occupa, quindi, dei lavoratori comunali) che boccia senza appello l’amministrazione dell’ex rettore della Federico II. “Napoli è una città che vive sospesa tra “Ilbluff” e “La stangata” – si legge in una nota – “Siamo ormai a dieci mesi dalla nascita della giuntae non succede nulla. La città non percepisce il cambio di rotta; non vorremmo che a pagare fossero chiamati un’altra volta i lavoratori dipendenti ed i cittadini”. “E’ vero che il conflitto ...