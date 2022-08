Il piccolo Nicolò morto a 2 anni a Belluno: indagato il papà, si cerca la verità (Di lunedì 1 agosto 2022) Come è stato possibile? Come è morto il piccolo Nicolò? La distrazione di un minuto di suo papà al parco e la possibilità che in poco tempo abbia ingerito qualcosa di velenoso, qualcosa che lo ha portato alla morte? Lo scopriranno gli investigatori che in queste ore restano in attesa dei risultati scientifici, per capire se davvero il bambino di due anni, ha mangiato qualcosa che possa aver provocato la sua morte. Al momento c’è una sola novità sul caso: è stato indagato per omicidio colposo Diego Feltrin, 41 anni, boscaiolo di Codissago di Longarone, padre di Nicolò Feltrin, morto all’ospedale di Pieve di Cadore. Un atto dovuto probabilmente, per permette a chi indaga di scavare a fondo e di effettuare tutti gli esami scientifici, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Come è stato possibile? Come èil? La distrazione di un minuto di suoal parco e la possibilità che in poco tempo abbia ingerito qualcosa di velenoso, qualcosa che lo ha portato alla morte? Lo scopriranno gli investigatori che in queste ore restano in attesa dei risultati scientifici, per capire se davvero il bambino di due, ha mangiato qualcosa che possa aver provocato la sua morte. Al momento c’è una sola novità sul caso: è statoper omicidio colposo Diego Feltrin, 41, boscaiolo di Codissago di Longarone, padre diFeltrin,all’ospedale di Pieve di Cadore. Un atto dovuto probabilmente, per permette a chi indaga di scavare a fondo e di effettuare tutti gli esami scientifici, ...

