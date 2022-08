Il paziente morto dopo un intervento al cuore e la garza di 15 centimetri ritrovata nel suo corpo dopo la riesumazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Una garza lunga poco meno di 15 centimetri che era rimasta nel corpo del paziente dopo un intervento chirurgico al cuore. È stata scoperta dalla procura di Salerno dopo la riesumazione della salma. L’uomo, 62 anni, è morto. E per il decesso sono attualmente indagati cinque specialisti tra cui il primario dell’Unità operativa di cardiochirurgia dell’ospedale Ruggi di Salerno Enrico Coscioni, che è anche presidente dell’Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). I magistrati del pool coordinato dal procuratore aggiunto Luigi Cannavale, racconta oggi l’edizione napoletana di Repubblica, ipotizzano il reato di “cooperazione in omicidio colposo”. Le indagini dovranno ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Unalunga poco meno di 15che era rimasta neldelunchirurgico al. È stata scoperta dalla procura di Salernoladella salma. L’uomo, 62 anni, è. E per il decesso sono attualmente indagati cinque specialisti tra cui il primario dell’Unità operativa di cardiochirurgia dell’ospedale Ruggi di Salerno Enrico Coscioni, che è anche presidente dell’Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). I magistrati del pool coordinato dal procuratore aggiunto Luigi Cannavale, racconta oggi l’edizione napoletana di Repubblica, ipotizzano il reato di “cooperazione in omicidio colposo”. Le indagini dovranno ...

