Il Newcastle United "interessa" al flop dell'Arsenal da 72 milioni di sterline poiché il giocatore rifiuta i rivali della Premier League (Di lunedì 1 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo i rapporti, un trasferimento al Newcastle United "interesserebbe" Nicolas Pepe mentre cerca di dare il via alla sua carriera dopo un brutto periodo all'Arsenal. La reputazione di Pepe è cresciuta dopo un periodo stellare in Francia con il Lille. Ha ottenuto 22 gol e undici assist per loro in Ligue 1 durante la stagione 2018/19. L'Arsenal ha pagato 72 milioni di sterline per portarlo in Inghilterra nel 2019. Giocare in Premier League è noto per essere un passo avanti rispetto alla Ligue 1. I risultati delle amichevoli pre-stagione 2022-23 di tutti i club della Premier League al termine di tutte le partite I Gunners hanno scoperto nelle ultime due stagioni che il Lille ha avuto i ...

Lazio, l'ex Gascoigne: "Chiamai Ferguson prima di andarmene": L'inglese dopo il Newcastle fu ad un passo dal Manche…

Encerrado - Amistoso Everton 3-0 Dynamo Kyiv Newcastle United 1-0 Atalanta Braga 2-1 Celta Vigo Udinese 1-3 Chelsea

Man City face Newcastle competition in battle for Cucurella alternative Alex Grimaldo