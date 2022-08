Il muro dei «traditori» di Beppe Grillo, ecco «l’album degli Zombie»: tutte le foto segnaletiche dei fuoriusciti M5s, da Di Maio ad Azzolina (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex ministra Azzolina? Celo! Di Nicola? Celo! Di Maio? Celo, anzi ce l’ho doppione! È iniziata la raccolta del Grande album di figurine degli Zombie, promossa da Beppe Grillo. A dare l’annuncio è il garante del Movimento 5 Stelle stesso, che ha presentato su Twitter le figurine dei fuoriusciti pentastellati negli ultimi mesi. «Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro Zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, peggio ancora, contagiarci», aveva detto due giorni fa. E a essere contagiati sono stati soprattutto gli esponenti per i quali era terminato il secondo mandato. Per ultimi, l’ormai ex capogruppo alla Camera, Davide Crippa, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. C’è chi accusa di «inesperienza ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex ministra? Celo! Di Nicola? Celo! Di? Celo, anzi ce l’ho doppione! È iniziata la raccolta del Grande album di figurine, promossa da. A dare l’annuncio è il garante del Movimento 5 Stelle stesso, che ha presentato su Twitter le figurine deipentastellati negli ultimi mesi. «Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere controche avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, peggio ancora, contagiarci», aveva detto due giorni fa. E a essere contagiati sono stati soprattutto gli esponenti per i quali era terminato il secondo mandato. Per ultimi, l’ormai ex capogruppo alla Camera, Davide Crippa, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. C’è chi accusa di «inesperienza ...

vrottn : @EnricoLetta @MassimGiannini @LaStampa Non si scomodi a rispondermi sig. Enrico, ho visto: dei maleducati incivili… - vrottn : @valeriafedeli @LaStampa @pdnetwork @SenatoriPD Dei maleducati incivili hanno sporcato un muro? Sono maleducati inc… - lacittanews : L’ex ministra Azzolina? Celo! Di Nicola? Celo! Di Maio? Celo, anzi ce l’ho doppione! È iniziata la raccolta del Gra… - max_van8 : @thelazzinho Hai più oro e platino al muro delle case dei napoletani - rodrigochimico : “Se siete poveri vi daremo dei soldi, se siete ricchi ve li leveremo, se siete in mezzo attenti a come vi muovete.… -