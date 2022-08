Il monrealese Giovanni La Mattina in Bulgaria con la Nazionale italiana di Taekwondo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Continua il sogno per il giovane atletaLa. Dopo i numerosissimi successi ottenuti, l’atleta si appresterà a rappresentare ladial mondiale inil 2 agosto. “Orgoglioso che il nostropossa rappresentare ladiai prossimi Mondiali”, sono queste le parole del sindaco Alberto Arcidiacono, (Monrealelive.it)

Monreale Press

Il sogno continua per il giovane atleta Giovanni La Mattina. Dopo aver vinto i campionati italiani di taekwondo, indosserà a soli 14 anni la maglia della nazionale italiana e rappresenterà l'Italia nella categoria - 48 junior ai Mondiali di taekwondo, in nazionale anche il monrealese Giovanni La Mattina MONREALE, 1 agosto – Dopo i numerosissimi successi ottenuti, il taekwondoka monrealese Giovanni La Mattina, originario della frazione di San Martino, si appresta a rappresentare la nazionale italiana