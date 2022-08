Il ministero dell’Istruzione: “Diminuiti gli studenti con cittadinanza non italiana.” E’ la prima volta dal 1983. Il covid tra le cause (Di lunedì 1 agosto 2022) Per la prima volta dal 1983/1984 nello scorso anno scolastico sono Diminuiti gli studenti con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole: sono 865.388, 11.000 in meno rispetto all’anno precedente (-1,3%). E’ questo il dato più eclatante del report pubblicato in queste ore dal ministero dell’Istruzione. Questa non è l’unica novità: sono sempre meno, infatti, i bambini migranti nati in Italia, segno che le coppie di origine migratoria stanno seguendo le orme di quelle italiane nel fare meno figli. Inoltre, migliora la questione che lega i bambini migranti alla dispersione: l’82,1% dei diplomati alle medie prosegue alle superiori e con il migliorare dei voti la scelta diventa sempre più simile a quella degli italiani. Restano, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Per ladal/1984 nello scorso anno scolastico sonogliconnonnelle nostre scuole: sono 865.388, 11.000 in meno rispetto all’anno precedente (-1,3%). E’ questo il dato più eclatante del report pubblicato in queste ore dal. Questa non è l’unica novità: sono sempre meno, infatti, i bambini migranti nati in Italia, segno che le coppie di origine migratoria stanno seguendo le orme di quelle italiane nel fare meno figli. Inoltre, migliora la questione che lega i bambini migranti alla dispersione: l’82,1% dei diplomati alle medie prosegue alle superiori e con il migliorare dei voti la scelta diventa sempre più simile a quella degli italiani. Restano, invece, ...

