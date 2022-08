“Il giudice ha detto sì”. Diana, accolta la richiesta degli avvocati della mamma sul biberon (Di lunedì 1 agosto 2022) Diana è la bimba di solo 16 mesi morta di stenti a Milano, abbandonata dalla mamma Alessia Pifferi. La donna è in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. L’ipotesi che la donna abbia dato un tranquillante alla piccola Diana prima di lasciarla sola, come aveva fatto altre volte. Nella giornata di sabato 30 luglio ci sono stati i funerali della bambina nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. Diana Pifferi è stata sepolta con i suoi peluche e ora si attende il risultato degli esami per capire se la bambina era stata narcotizzata prima di essere lasciata da sola a casa, dove la madre l’ha trovata senza vita sei giorni dopo. Gli accertamenti sul biberon, sulla boccetta dell’ansiolitico En sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)è la bimba di solo 16 mesi morta di stenti a Milano, abbandonata dallaAlessia Pifferi. La donna è in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. L’ipotesi che la donna abbia dato un tranquillante alla piccolaprima di lasciarla sola, come aveva fatto altre volte. Nella giornata di sabato 30 luglio ci sono stati i funeralibambina nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese.Pifferi è stata sepolta con i suoi peluche e ora si attende il risultatoesami per capire se la bambina era stata narcotizzata prima di essere lasciata da sola a casa, dove la madre l’ha trovata senza vita sei giorni dopo. Gli accertamenti sul, sulla boccetta dell’ansiolitico En sono ...

huddlemag : @AndyMichaelbed Sue L. Robinson (giudice) ha stabilito la pena, la commissione giocatori si è espressa a favore del… - giudice_flora : RT @Soffotcka: ??'Nel momento in cui siamo arrivati ??a Bucha, i cadaveri sono stati scaricati dai camion e disposti in giro per la città.… - RobertoGambuli5 : @Alessan68754181 @matteosalvinimi Ben detto sono d'accordo cosa che mi hai detto e pura verità sacrosanta non aspet… - Z3r0Rules : RT @Corvelva: @GiulioMarini2 Tecnicamente a noi è successo che il giudice ha dato mandato ai NAS di trovare i laboratori per eseguire le an… - logan_rude : @maloeducata @EugeneAndHisAxe Vale il detto “ non c’è peggior giudice di se stessi” -