Il disastro social della campagna body positive del governo spagnolo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Ministero dell’Uguaglianza aveva lanciato la campagna body positive per l’estate in Spagna convinti di aver fatto centro. Ma la differenza tra la vita reale e quella social ha trasformato questa notizia nel più classico degli autogol. Perché nel giro di pochi giorni, alcune delle donne presenti sulla locandina sostenuta dal motto «El verano es nuestro también» («L’estate è anche nostra») hanno contestato l’utilizzo delle loro immagini. E il motivo è piuttosto paradossale (e rappresenta una pessima figura per il governo di Madrid). Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas! #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/oH09KGJkEn — Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2022 LEGGI ANCHE > Loretta Goggi, che sceglie ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Ministero dell’Uguaglianza aveva lanciato laper l’estate in Spagna convinti di aver fatto centro. Ma la differenza tra la vita reale e quellaha trasformato questa notizia nel più classico degli autogol. Perché nel giro di pochi giorni, alcune delle donne presenti sulla locandina sostenuta dal motto «El verano es nuestro también» («L’estate è anche nostra») hanno contestato l’utilizzo delle loro immagini. E il motivo è piuttosto paradossale (e rappresenta una pessima figura per ildi Madrid). Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas! #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/oH09KGJkEn — Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2022 LEGGI ANCHE > Loretta Goggi, che sceglie ...

