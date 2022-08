IL CONDUTTORE STEFANO BINI: IL SUCCESSO WILD FOOD MAREMMA, IL PROVINO PER TALE E QUALE, E IL FUTURO IN RADIO (Di lunedì 1 agosto 2022) Il presentatore toscano, dopo tante co-conduzioni in Rai, è alla guida di WILD FOOD MAREMMA su FOOD Network (canale 33), ogni venerdì dalle 8:40 alle 10:40, di cui è ideatore, autore, CONDUTTORE e capo progetto. Entusiasmo, simpatia e puntigliosa professionalità sono le caratteristiche di STEFANO BINI, classe 1985, che dopo Rai Italia e Rai2, passa al gruppo Warner Bros Discovery, esattamente sul canale 33 del telecomando per farci scoprire la MAREMMA, una delle mete turistiche più belle e suggestive del mondo. Da dove passa il SUCCESSO di WILD FOOD MAREMMA? Tra le donne, avete fatto un boom di ascolti. Il SUCCESSO della trasmissione passa attraverso una piccola ma ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 1 agosto 2022) Il presentatore toscano, dopo tante co-conduzioni in Rai, è alla guida disuNetwork (canale 33), ogni venerdì dalle 8:40 alle 10:40, di cui è ideatore, autore,e capo progetto. Entusiasmo, simpatia e puntigliosa professionalità sono le caratteristiche di, classe 1985, che dopo Rai Italia e Rai2, passa al gruppo Warner Bros Discovery, esattamente sul canale 33 del telecomando per farci scoprire la, una delle mete turistiche più belle e suggestive del mondo. Da dove passa ildi? Tra le donne, avete fatto un boom di ascolti. Ildella trasmissione passa attraverso una piccola ma ...

