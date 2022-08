Il Comune gli nega l’uso di alcuni locali e lui li incendia: incastrato dalle telecamere (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Anni fa aveva chiesto al Comune di Qualiano di poter utilizzare dei locali di proprietà dell’amministrazione come propria abitazione ma la richiesta fu bocciata. Nella notte tra sabato e domenica, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, quei locali li ha incendiati. E’ avvenuto tutto in piazza D’Annunzio, in un locale utilizzato dal Comune come deposito di addobbi natalizi. I carabinieri hanno identificato il 48enne grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Napoli, hanno causato l’annerimento delle pareti perimetrali ed il danneggiamento delle luminarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Anni fa aveva chiesto aldi Qualiano di poter utilizzare deidi proprietà dell’amministrazione come propria abitazione ma la richiesta fu bocciata. Nella notte tra sabato e domenica, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, queili hati. E’ avvenuto tutto in piazza D’Annunzio, in un locale utilizzato dalcome deposito di addobbi natalizi. I carabinieri hanno identificato il 48enne grazie alle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Napoli, hanno causato l’annerimento delle pareti perimetrali ed il danneggiamento delle luminarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

