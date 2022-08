Il centrodestra (e non solo) contro Letta: «No alla patrimoniale». Renzi: «Possiamo almeno morire gratis?» (Di lunedì 1 agosto 2022) Enrico Letta insiste con la patrimoniale che colpirebbe i più ricchi e ribadisce la volontà di portare avanti la battaglia per finanziare una “dote” ai giovani («ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari»). Una proposta che i partiti del centrodestra, da sempre in prima linea per tutelare i risparmi dei cittadini, bocciano sonoramente. Meloni: «Letta lo ammette: la patrimoniale è il pilastro del suo programma» «Letta lo ammette: la patrimoniale è il pilastro del suo programma», dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Il 25 settembre gli italiani potranno scegliere: votare il Pd che vuole più tasse e colpire i patrimoni, oppure votare Fratelli d’Italia che non vuole più tasse e che si batterà per tutelare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Enricoinsiste con lache colpirebbe i più ricchi e ribadisce la volontà di portare avanti la battaglia per finanziare una “dote” ai giovani («ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari»). Una proposta che i partiti del, da sempre in prima linea per tutelare i risparmi dei cittadini, bocciano sonoramente. Meloni: «lo ammette: laè il pilastro del suo programma» «lo ammette: laè il pilastro del suo programma», dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Il 25 settembre gli italiani potranno scegliere: votare il Pd che vuole più tasse e colpire i patrimoni, oppure votare Fratelli d’Italia che non vuole più tasse e che si batterà per tutelare ...

AlexBazzaro : La Linea del centrodestra su greenpass e vaccini è già chiarissima. Libertà e mai più restrizioni. Insomma la scien… - LaVeritaWeb : Le posizioni passive degli ultimi governi nei confronti di Francia, Germania e Alleanza atlantica spariranno. Curer… - GiovaQuez : 'Ucciso a bastonate da uno straniero', nel senso che l'assassino non era un Padano Doc? Certo usare una storia aggh… - TommyBrain : Berlusconi ha scelto il premier e non è la Meloni. Ecco il nome che fa litigare il centrodestra' - IacobellisT : Berlusconi ha scelto il premier e non è la Meloni. Ecco il nome che fa litigare il centrodestra' -