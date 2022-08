Il brano di Beyoncé sotto accusa per una parola che «offende i disabili»: la cantante costretta a correggere il testo (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo le polemiche sollevate in queste ore sul brano Heated dell’ultimo album di Beyoncé, la cantante ha cambiato il termine finito sotto accusa. È «Spaz» la parola entrata nel mirino dei gruppi per i diritti dei disabili che l’ha accusata di aver fatto un grave insulto a chi soffre di paralisi cerebrale e conseguenti limitazioni nei movimenti fisici. Viene utilizzato nel gergo americano e in italiano si avvicina a «spastico». Nella canzone, scritta con Drake e altri nove autori, veniva ripetuta due volte verso la fine. «Beyoncé non l’ha usata intenzionalmente per far del male», ha detto un portavoce della cantante. Il brano in questione è l’undicesima traccia di Renaissance, l’ultimo album ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo le polemiche sollevate in queste ore sulHeated dell’ultimo album di, laha cambiato il termine finito. È «Spaz» laentrata nel mirino dei gruppi per i diritti deiche l’hata di aver fatto un grave insulto a chi soffre di paralisi cerebrale e conseguenti limitazioni nei movimenti fisici. Viene utilizzato nel gergo americano e in italiano si avvicina a «spastico». Nella canzone, scritta con Drake e altri nove autori, veniva ripetuta due volte verso la fine. «non l’ha usata intenzionalmente per far del male», ha detto un portavoce della. Ilin questione è l’undicesima traccia di Renaissance, l’ultimo album ...

