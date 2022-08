Il Borussia Dortmund insidia il Napoli per Simeone: possibili novità tra giovedì e venerdì (Di lunedì 1 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo: a due settimane esatte da Verona-Napoli, prima giornata di campionato degli azzurri, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si deve muovere in fretta per regalare a mister Spalletti altri colpi in entrata. Oltre ai nomi di Kepa Arrizabalaga e Giacomo Raspadori, gli azzurri continuano a seguire con interesse Giovanni Simeone. Giovanni Simeone (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’attaccante argentino sembra essere a un passo dal Napoli: gli azzurri stanno solo aspettando la cessione di Andrea Petagna al Monza per poter chiudere per il Cholito. Eppure, nelle ultime ore si è fatto sotto con prepotenza il Borussia Dortmund che ha bisogno di sostituire con urgenza Sebastien Haller. Secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Il calciomercato delè pronto a entrare nel vivo: a due settimane esatte da Verona-, prima giornata di campionato degli azzurri, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si deve muovere in fretta per regalare a mister Spalletti altri colpi in entrata. Oltre ai nomi di Kepa Arrizabalaga e Giacomo Raspadori, gli azzurri continuano a seguire con interesse Giovanni. Giovanni(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’attaccante argentino sembra essere a un passo dal: gli azzurri stanno solo aspettando la cessione di Andrea Petagna al Monza per poter chiudere per il Cholito. Eppure, nelle ultime ore si è fatto sotto con prepotenza ilche ha bisogno di sostituire con urgenza Sebastien Haller. Secondo quanto ...

