(Di lunedì 1 agosto 2022) Il segretario del Partito Democratico Enricoal Tg2 rilancia una proposta di maggio 2021: dare i soldi ai diciottenni alimentandola con un incremento delle tasse sulle successioni. C’è da rallegrarsene, se la campagnaesce dai personalismi e comincia a proporre soluzioni è un bene per tutti. SCUSATEMI, MI È SCAPPATA UNA COSA DI SINISTRA Solo che il (forse) alleato Calenda si inalbera: «ai diciottenni non serve una dote ma un’istruzione di qualità e meno tasse sul lavoro», dice. Del resto per Calenda l’unica istruzione che serve a un diciottenne è quella che insegna a entrare in fabbrica e a timbrare il cartellino senza troppe pretese. L’altro (forse) alleato del PD Matteo Renzi si indigna: «la sinistra apre la campagnaparlando di tasse», dice. L’equazione sinistra=tasse era un’invenzione di Berlusconi poi ...

racc9nti : RT @giuliocavalli: Il bestiario della giornata elettorale /4 - pancraziovaleri : RT @giuliocavalli: Il bestiario della giornata elettorale /4 - giuliocavalli : Il bestiario della giornata elettorale /4 - giuliocavalli : ?? Nuovo Podcast! 'Il bestiario della giornata elettorale /4' su @Spreaker - flashmaticgun : RT @giuliocavalli: [il bestiario elettorale per @LaNotiziaTweet] -

LA NOTIZIA

In campagnanon c'è la settimana corta e anche il sabato c'è lo spazio per farcire un nuovo. La Russa dello sport Spunta un video in Senato, seduta del 28 luglio, in cui il vicepresidente ...Siamo nel 2022 ma la campagnadalle parti della destra sembra quella di 20 anni fa. C'è addirittura il ponte sullo Stretto. E anche oggi ildi questa estatesi ingrossa. TANA PER GIORGIA Giorgia Meloni non ci sta. Per non sembrare fascista riunisce i suoi e li avvisa: "Se qualcuno pensa di poter, sotto le nostre ... Il bestiario elettorale: Letta morso dai quasi alleati E aggiunge: «La cosa più naturale per noi sarebbe il modello Roma», ma la legge elettorale «è quella che è». Carlo Calenda, leader di Azione, annuncia che sulle alleanze deciderà entro lunedì. Entriam ...