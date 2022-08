Il Barça vende a Socios il 24,5% di Barça Studios per 100 mln (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Barcellona di nuovo all’incasso. Il club blaugrana ha ufficializzato la cessione infatti del 24,5% di Barça Studios alla piattaforma crypto Socios.com, come annunciato da Joan Laporta. “Il 24,5% del Barça Studios è stato ceduto per 100 milioni di euro a Socios.com”, ha detto il presidente dei blaugrana. nel corso della conferenza stampa di presentazione Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Barcellona di nuovo all’incasso. Il club blaugrana ha ufficializzato la cessione infatti del 24,5% dialla piattaforma crypto.com, come annunciato da Joan Laporta. “Il 24,5% delè stato ceduto per 100 milioni di euro a.com”, ha detto il presidente dei blaugrana. nel corso della conferenza stampa di presentazione Calcio e Finanza.

