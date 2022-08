I paesi ricchi falliscono l'obiettivo di finanziamento per il clima (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) - I paesi ricchi non hanno rispettato l'impegno assunto da tempo di stanziare 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi più poveri a far fronte ai cambiamenti climatici, come ha recentemente rimarcato l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L'impegno risale al 2009, quando i paesi sviluppati avevano promesso che entro il 2020 avrebbero trasferito 100 miliardi di dollari agli Stati più vulnerabili colpiti da impatti e disastri legati al clima. L'OCSE ha spiegato che al 2020 i paesi ricchi hanno fornito 83 miliardi di dollari, 17 miliardi in meno rispetto all'obiettivo prefissato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) - Inon hanno rispettato l'impegno assunto da tempo di stanziare 100 miliardi di dollari per aiutare ipiù poveri a far fronte ai cambiamentitici, come ha recentemente rimarcato l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). L'impegno risale al 2009, quando isviluppati avevano promesso che entro il 2020 avrebbero trasferito 100 miliardi di dollari agli Stati più vulnerabili colpiti da impatti e disastri legati al. L'OCSE ha spiegato che al 2020 ihanno fornito 83 miliardi di dollari, 17 miliardi in meno rispetto all'prefissato.

