I giorni di Fratoianni: Calenda presuntuoso. Io, radicale, parlo a tutti e ho buona educazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Calenda considera Fratoianni una discriminante per non allearsi con Letta. Sul suo nome potrebbe inciampare il percorso dell’intera coalizione Leggi su corriere (Di lunedì 1 agosto 2022)considerauna discriminante per non allearsi con Letta. Sul suo nome potrebbe inciampare il percorso dell’intera coalizione

RossanaGiannan2 : RT @PoliticaPerJedi: Se la coalizione salta non è per Fratoianni, feticcio dato in pasto alle curve dei tifosi (che infatti fanno i cori da… - Annamarialig : RT @PoliticaPerJedi: Se la coalizione salta non è per Fratoianni, feticcio dato in pasto alle curve dei tifosi (che infatti fanno i cori da… - CarloV48472671 : @andrea_cangini @Azione_it Ne riparliamo tra quindici giorni, quando passerete da Berlusconi a Fratoianni - GiusPecoraro : RT @PoliticaPerJedi: Se la coalizione salta non è per Fratoianni, feticcio dato in pasto alle curve dei tifosi (che infatti fanno i cori da… - Luxgraph : I giorni di Fratoianni: Calenda presuntuoso. Io, radicale, parlo a tutti e ho buona educazione #corriere #news #202… -