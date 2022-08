(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – L’amministratore di, anche nel corso del periodo estivo, è tenuto, in virtù del contratto di mandato che lo lega ai condòmini, a garantire l’ordinario svolgimento della sua attività. Lo evidenzia, che invita chi ricopre questo incarico ad adottare alcune cautele minime per il tempo in cui si allontana per le vacanze. La principale accortezza, sottolinea l’organizzazione storica dei proprietari di casa, è che si garantisca la reperibilità. Importante è anche che si indichino i riferimenti dei fornitori del(manutentori, idraulico, elettricista ecc.), ai quali i condòmini possano rivolgersi direttamente in caso di necessità. La soluzione più semplice è quella di lasciare tutte queste informazioni nella bacheca condominiale oppure (meglio ancora) al portiere, se presente. Particolare ...

fisco24_info : I consigli di Confedilizia agli amministratori di condominio che vanno in vacanza: (Adnkronos) - L’amministratore d… -

Adnkronos

... 12 giugno, andranno alle urne per il rinnovo dei sindaci e deicomunali. Il focus ... ex presidente nazionale di. Viste le forze in campo non è per niente da escludere che la ...... l'iniziativa di"Superbonus 110%: aspetti legali, condominiali, fiscali, ... Dalle aziende tricolori c'è attesa per idi amministrazione per l'approvazione dei conti di Mfe, Aedes, ... I consigli di Confedilizia agli amministratori di condominio che vanno in vacanza